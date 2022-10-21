Прекращение действия моратория на банкротство – новые реалии!

Мораторий на банкротство, который длился в России с 1 апреля по 1 октября, 2 октября был отменен. В итоге сформировался отложенный спрос у кредиторов. За три дня после отмены моратория кредиторы инициировали 3 541 дело о несостоятельности должников. Общая сумма долгов – около 1, 33 млрд рублей.

Подавляющее большинство исковых заявлений – в отношении физических лиц. Наибольшая активность кредиторов – в сферах аренды, строительства и оптовой торговли стройматериалами. Иски против юридических лиц начинают также активно подаваться при инициации различными органами.

В связи с чем Торгово-промышленная палата Тюменской области совместно с Западно-Сибирской правовой палатой приняли решение провести бизнес-семинар «Прекращение действия моратория на банкротство для бизнеса: инструменты для минимизации рисков».

Как прокомментировала модератор семинара Гульнара Глюсовна Гаврилова, арбитражный управляющий (СРО ААУ «Евросиб»), член совета ЗСПП, генеральный директор ООО «Центр урегулирования споров и права»: «В период действия моратория многие предприятия воспользовались предоставленной передышкой и в моменте разбирались с текущими задачами, не учитывая задолженность, возникшую до моратория. По окончании моратория активно начали выплачивать дивиденды. На бизнес-семинаре разберем типичные ошибки, совершенные бизнесом в период действия моратория, варианты их исправления и минимизации рисков субсидиарной ответственности».

К участию в семинаре приглашаются:

- представители бизнеса, сталкивающиеся с проблемами неплатежей контрагентов либо с признаками неплатежеспособности собственной компании;

- инхаус-юристы (внутренние юристы предприятий), представляющие интересы организаций-кредиторов, организаций-должников;

- юристы, адвокаты, специализирующиеся на вопросах банкротства.

С приветственным словом к участникам выступит Ольга Леонидовна Езикеева, президент ТПП ТО, советник губернатора Тюменской области.

–Очень важно сейчас предпринимателям успевать следить за всеми изменениями законодательства и правильно оценивать возникающие возможности и риски вместе с профессионалами. Очень многих ошибок можно избежать, просто вовремя получив компетентную консультацию от профильных специалистов. Именно поэтому ТПП постоянно проводит различные бесплатные обучающие семинары для предпринимателей, и руководители комитетов ТПП всегда готовы ответить на различные вопросы бизнеса. В этот раз мы рассмотрим очень важную и вместе с тем щекотливую тему банкротства в широком смысле слова и снятия моратория на банкротство со всеми вытекающими последствиями. Сильный и успешный бизнес всегда хорошо юридически подкован, – отметила Ольга Леонидовна.

В составе спикеров Аракелян Анастасия Сергеевна, эксперт ТПП РФ, советник председателя совета СРО ААУ «Евросиб» и арбитражный управляющий; Ний Анатолий Валерьевич, профессиональный медиатор, арбитражный управляющий (ассоциация «Национальная организация арбитражных управляющих»), судебно-экономический эксперт, судебно-оценочный эксперт, член Союза финансово-экономических судебных экспертов.

Тематика обсуждений на семинаре: «Прекращение моратория для бизнеса, последствия, возможности решения»; «Неоплаченные налоги, какими будут последствия прекращения действия моратория?», «Права кредитора, должника на досудебное урегулирование взыскания задолженности»; «Медиация – как получить «деньги в кассу», выйдя из зоны неопределенности и без похода в суд».

Как отметила сомодератор семинара Матвеева Жанна Владимировна, профессиональный медиатор в сфере бизнеса, руководитель Тюменского отделения союза профессиональных медиаторов «М2В», заместитель председателя совета союза «ЗСПП»: «Мало кто знает, что бизнес-конфликты должников и кредиторов можно урегулировать вне суда с помощью медиации. Особенно актуальным это становится сейчас, когда нет времени и ресурсов на долгие судебные разбирательства, когда решения и их реализация нужны здесь и сейчас. Еще меньше предпринимателей знает, что медиативное соглашение, удостоверенное нотариусом, в случае его неисполнения должником приобретает силу исполнительного документа. Расскажем о медиации как об одном из инструментов урегулирования бизнес-конфликтов должников и кредиторов во внесудебном порядке».

Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Дата проведения мероприяти – 25.10.2022 (вторник), начало в 15.00.

Место проведения – бизнес-отель «Евразия», ул. Советская, 20, зал ресторана «Дворянское гнездо», 2-й этаж.

Любые вопросы можно задать координаторам: Гаврилова Гульнара Глюсовна, +7 (3452) 390-444, +7 902-855-53-05, g555305@mail.ru; Матвеева Жанна Владимировна, +7 904-495-36-03, zhanlar@mail.ru.

***Организаторы благодарят делового партнера мероприятия – бизнес-отель «Евразия» –за предоставление помещения для мероприятия. Поскольку отель расположен в историческом центре города, в непосредственной близости к деловому центру, набережной, филармонии, аквапарку и другим достопримечательностям Тюмени, то всегда идеально подходит для любых бизнес-встреч и мероприятий, праздничных торжеств или отдыха в кругу близких.