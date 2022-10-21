Виктор Сухоруков даст пресс-конференцию в Тюмени. Фото: c cайта 2ГИС

Виктор Сухоруков даст пресс-конференцию в Тюмени. Известный артист пообщается с местными журналистами. Проведет мероприятие городской портал «Мегатюмень» совместно с молодежным театром «Ангажемент».

Во вторник, 25 октября, народный артист России сыграет на сцене театра авторское представление «Счастливые дни». После этого звезда кино поведает историю создания моноспектакля, поделится впечатлениями о работе с тюменскими театрами и творческими планами.

Все желающие могут посмотреть прямую трансляцию пресс-конференции, которая пройдет в популярном паблике «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», на сайте городского портала «Мегатюмень», а также в официальных группах изданий в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники»). Она начнется в 11.00 25 октября.