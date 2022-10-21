Гарью в Тюмени пахнет из-за лесных пожаров в Свердловской области. Фото: Вадим Бегун

Гарью в Тюмени пахнет из-за лесных пожаров в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса региона.

– Это подтверждается данными авиационного мониторинга пожарной опасности, который при соответствующем классе пожарной опасности проводится в регионе ежедневно, – отметили в ведомстве.

Специалисты уточняют, что смог стоит в областной столице уже несколько дней. Это обусловлено сменой направления ветра на западное и юго-западное. Запах ощущается сильнее ночью и рано утром, потому что именно в это время почва охлаждается и ветер стихает.