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Общество21 октября 2022 11:18

Гарью в Тюмени пахнет из-за лесных пожаров в Свердловской области

Об этом сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса региона
Евгений Значковский
Гарью в Тюмени пахнет из-за лесных пожаров в Свердловской области.

Гарью в Тюмени пахнет из-за лесных пожаров в Свердловской области.

Фото: Вадим Бегун

Гарью в Тюмени пахнет из-за лесных пожаров в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса региона.

– Это подтверждается данными авиационного мониторинга пожарной опасности, который при соответствующем классе пожарной опасности проводится в регионе ежедневно, – отметили в ведомстве.

Специалисты уточняют, что смог стоит в областной столице уже несколько дней. Это обусловлено сменой направления ветра на западное и юго-западное. Запах ощущается сильнее ночью и рано утром, потому что именно в это время почва охлаждается и ветер стихает.