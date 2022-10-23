В Тюменской области становится все меньше безработных. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области становится всё меньше безработных. С начала 2022 года в службу занятости обратилось 47 419 граждан, почти 33 тысячи нашли работу.

На сегодняшний день в областном банке центра занятости размещено 25 268 предложений для работников. Больше всего нужны строители (4 265), работники торговли (2 868) и образования (2 373).

Жители региона могут посмотреть вакансии от работодателей на интерактивном сайте департамента либо обратиться в службу занятости, которая является полноценным кадровым центром, по адресу: ул. Республики, 204в, корп. 3. Телефон горячей линии: (3452) 27-36-05, напоминает «Вслух.ру».