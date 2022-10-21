В Тюмени женщина с бизнесом по поставке дверей обманула 36 покупателей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени индивидуальный предприниматель Лилия Ч. Должна выплатить обманутым покупателям почти 4 миллиона рублей. Она «развела» 36 человек.

– Граждане заключали с ней договоры спецзаказа на поставку комнатных дверей. Лилия принимала деньги и обязалась в указанный срок передать оплаченный товар, но не исполнила своих обязательств. Не дождавшись дверей, те пожаловались в местное управление Роспотребнадзора, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В итоге суд взыскал в пользу каждого истца по одной тысяче рублей морального вреда, обязал вернуть предоплату, неустойку и оштрафовал за отказ удовлетворить претензии в досудебном порядке на общую сумму 3 905 885 рублей.