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Общество21 октября 2022 8:52

В Тюмени женщина с бизнесом по поставке дверей обманула 36 покупателей

В итоге с обманщицы взыскали почти 4 млн рублей
Станислав Дейнеко
В Тюмени женщина с бизнесом по поставке дверей обманула 36 покупателей.

В Тюмени женщина с бизнесом по поставке дверей обманула 36 покупателей.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени индивидуальный предприниматель Лилия Ч. Должна выплатить обманутым покупателям почти 4 миллиона рублей. Она «развела» 36 человек.

– Граждане заключали с ней договоры спецзаказа на поставку комнатных дверей. Лилия принимала деньги и обязалась в указанный срок передать оплаченный товар, но не исполнила своих обязательств. Не дождавшись дверей, те пожаловались в местное управление Роспотребнадзора, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В итоге суд взыскал в пользу каждого истца по одной тысяче рублей морального вреда, обязал вернуть предоплату, неустойку и оштрафовал за отказ удовлетворить претензии в досудебном порядке на общую сумму 3 905 885 рублей.