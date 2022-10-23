В Тюменской области может появиться система контроля за уборкой мусора. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области может появиться система контроля за уборкой мусора. Разработку представили на XV Тюменском цифровом форуме «Инфотех – 2022».

– В настоящее время три региона страны используют искусственный интеллект среди уборки мусора. Камера, подключенная к программному обеспечению, «смотрит» на мусорную площадку и баки. Программа понимает, вовремя ли приехал мусоровоз, оставил ли он мусор, – рассказал директор по связям с общественностью компании Александр Томас.

Также система способна определить, если в зоне вывоза припарковано транспортное средство, которое может помешать мусоровозу. До приезда грузовика система оповестит органы жилищного хозяйства, уточняет «Тюменская линия».