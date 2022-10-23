Тюменцам рассказали, какие витамины нужны организму осенью. Фото: Вадим Бегун

Осенью перемены происходят не только в природе, но и в организме человека. Меняется настроение, появляется апатия и чувство усталости. Зачастую это связано с нехваткой витаминов и микроэлементов. О том, какие из них наиболее подходящие в осенне-зимний период, рассказала нутрициолог Алена Птица.

По словам эксперта, в осеннем сезоне в рацион необходимо добавить большее количество жиров в виде масел, фермерских продуктов, рыбы и жирорастворимых витаминов: А, Е, Д.

«Витамин А поддерживает и восстанавливает иммунитет, защищает от простуд и инфекций дыхательных путей, нормализует работу пищеварительного тракта и мочеполовой системы. Витамин Е также укрепляет иммунитет, защищает клетки организма от преждевременного старения, уменьшает воспаления, снижает риск развития болезней, связанных с окислительным стрессом – катаракты, артриты, опухоли, болезни Альцгеймера, гипертония и заболевания сосудов. Недостаток витамина Д проявляется частыми простудами, выпадением волос, депрессией», – говорит эксперт.

Также специалист рекомендует принимать цинк, витамин Д3, жир печени трески. Немаловажным будет и употребление минеральной воды. Этот напиток – отличный источник калия, натрия и хлора. Необходим и магний, витамин С. последний можно получать через отвар шиповника или иван-чая. Витамины группы Б, коллаген и поддержка микрофлоры метабиотиками станут хорошей поддержкой для организма.

«Осенью в рацион необходимо включать большое количество овощей, таких как тыква и морковь. Следует добавлять белки и теплые блюда со специями: кардамон, гвоздика, корица и имбирь. В супы лучше добавлять рыбу, овощи и большое количество зелени, можно практиковать блюдо итальянской кухни – минестроне – легкий суп из сезонных овощей. Также очень полезна баранина и кисломолочные продукты хорошего качества – творог, сметана, сливки», – подытоживает нутрициолог.