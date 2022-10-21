В Тюмени дети упали в автобусе во время резкого торможения. Фото: Скриншот с видео

В Тюмени накануне, 20 октября, вечером пострадали дети, которые ехали в автобусе маршрута № 62. У них зафиксировали ушибы.

– Двое детей упали, когда водитель резко затормозил на улице Ленина. Он это сделал потому, что не выбрал безопасную дистанцию и мог врезаться в едущий впереди автомобиль, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что пострадавшие дети – это девочка 13 лет и восьмилетний мальчик. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства инцидента.

Вчера автоинспекторы проводили мероприятие «Автобус». Они контролировали соблюдение правил дорожного движения водителями автобусов и маршрутных такси. За 20 октября с участием общественного транспорта в областном центре произошло 3 ДТП, пострадали 4 человека, в том числе двое детей.