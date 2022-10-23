Тюменским автомобилистам дали советы по ошиповке зимних шин. Фото: Вадим Бегун

Тюменским автомобилистам дали советы по ошиповке зимних шин. На одном колесе должно быть от 100 до 180 шипов.

Сейчас в среднем один шип обойдется в шиномонтажной мастерской в 16 рублей. Чтобы сделать ошиповку четырех колес, нужно потратить порядка 11 тысяч рублей.

– Можно попробовать колеса дошиповать, т. е. просто добавить недостающие элементы. Надо понимать, что делать такую процедуру стоит заранее. Идеально, летом, конечно. После ошиповки или дошиповки первые дни нужно ездить аккуратно, пока шипы будут обкатываться, – отметил мастер СТО.

По словам мужчины, услуга пользуется спросом. Правда, автовладельцы по-прежнему предпочитают покупать готовые комплекты резины с шипами. Так для многих привычнее, поясняют Аргументы и факты в Западной Сибири.