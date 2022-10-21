Тюменцы жалуются на заполняемость автобусов в вечерний час пик. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Тюменцы жалуются на заполняемость автобусов в вечерний час пик. Горожане ездят, по их словам, чуть ли не друг на друге.

«Куда можно пожаловаться на очень отвратительное расписание 25-го автобуса? Почему до сих пор не введут еще один рейс? Сегодня стоим на остановке уже 30 минут, в два автобуса просто не влезли, за это время проехало 4 пустых автобуса номер 15, 4, 30. Просто ужас», – пишут местные жители в социальных сетях.

В пресс-службе городской администрации недовольных попросили направить сообщение о работе общественного транспорта в адрес департамента дорожной инфраструктуры и транспорта (depstroy@tyumen-city.ru).

Это не единственный маршрут, графиком которого возмущаются жители областного центра. Еще один – № 17. Как пояснили в ведомстве, при переходе на зимние графики движения общественного транспорта (с 31 октября) на этом маршруте планируют увеличить выпуск автобусов на 2 единицы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмень прибыла партия из восьмидесяти новых комфортабельных автобусов. Хорошие новости для горожан сообщил мэр областного центра Руслан Кухарук. Он лично принял участие в приемке автобусов, в рамках рабочего совещания выехав на базу, где транспортные средства проходят техническое обслуживание.