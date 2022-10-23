В Тюмени пройдет закрытие персональной выставки Алены Козиол «Киця». Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте.

В Тюмени 28 октября в 19.00 в мультицентре «Контора пароходства» пройдет закрытие персональной выставки Алены Козиол «Киця» – ее она посвятила семье. Работы художницы выставлялись в Австралии, Испании, Италии, Венгрии и Мексике.

– Это результат моей многолетней рефлексии, взгляд на идентичность Тюмени сквозь призму истории моей семьи. Мне всегда были интересны вопросы, что я имею и почему я здесь. Эта выставка – попытка найти на них ответы. «Киця» – так ласково называл меня в детстве папа, – отметила Алена.

Финальную экскурсию по выставке «Киця» проведут сама автор и кураторка выставочного пространства мультицентра Александра Жернова, передает «Мегатюмень».