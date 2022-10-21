В Тюмени 80-летней старушке нечего кушать из-за сына-алкоголика. Фото - "ЧП Тюмень ЧС" в ВК.

В Тюмени помогают 80-летней старушке, которой нечего кушать из-за сына-алкоголика. Мужчина забирает пенсию своей матери и покупает спиртное.

По словам местных жителей, пожилая женщина проживает в доме № 29 на улице Судостроителей. «Бабушке нечего кушать, квартира очень грязная. Один неравнодушный мужчина купил ей продукты на первое время. Он просит помочь как-то в сложившейся ситуации, возможно, пристроить бабушку в дом для престарелых», – такие сообщения публикуют в социальных сетях.

В департаменте соцразвития Тюменской области отреагировали на ситуацию: «Благодарим автора поста за неравнодушие, по указанному адресу выйдут соцработники. Напоминаем, что сообщить о пожилом человеке, который нуждается в социальной помощи, вы можете в органы социальной защиты населения по месту жительства, в Тюмени также можно позвонить в Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (тел. 51-76-27) или позвонить на единый телефон системы долговременного ухода в Тюменской области 8-800-550-27-27».

Позже стало известно, что к бабушке наведались соответствующие органы, а также медики. По словам тюменцев, пенсионерку на неделю забирают в больницу, чтобы пролечить. Потом ее, возможно, отправят в дом для престарелых.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области за убийство матери осудили 48-летнего жителя села Луговое. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 9 с половиной лет. К тому же он будет лечиться из-за имеющегося у него психического заболевания.

В мае 2022 года подсудимый у себя дома поссорился с мамой. Он требовал у нее деньги на алкоголь. После отказа всадил нож в грудь 79-летней женщине.