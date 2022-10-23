В деревнях Тюменского района строят новые дороги. Фото: Архив "КП"

В деревнях Тюменского района строят новые дороги. Так, например, в Решетникова на 11 улицах общей протяженностью около четырех километров появятся асфальт и тротуары.

Уже завершены работы по уличному освещению, произведено укрепление обочин, сделано водоотведение. Пока позволяет погода, строители трудятся на улице Приозерной.

– Контракт на строительство дорог двухгодичный, в 2023 году новые дороги покроют вторым слоем асфальта и установят дорожные знаки. Также в этом году дорожники зашли на площадку ИЖС в п. Новотарманский, там заасфальтируют 22 улицы общей протяженностью 12 км, – рассказал заместитель директора «Службы заказчика Тюменского района» Иван Понетайкин.