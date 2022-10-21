На улицах Смоленской и Минской в Тюмени снесут аварийные дома ради проекта КРТ

На улицах Смоленской и Минской в Тюмени снесут аварийные многоэтажки ради проекта КРТ. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени ради проекта КРТ снесут аварийные дома на улицах Смоленской, 45 и Минской, 73. А еще под снос пойдет одно нежилое здание и сооружения инженерно-технического обеспечения. Реализовать задуманное местные власти хотят за пять лет.

Из постановления, опубликованного на официальном сайте городской администрации, следует, что принято решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки площадью 2,7 гектара.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские власти подготовили документы о КРТ в Тюмени. Реализацией проектов займутся застройщики-инвесторы. Они за свой счет продолжат процедуру отселения жителей помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Так, в числе территорий, которые планируется застроить, находятся территории в районе улиц 2-й Луговой – Береговой – Мысовской – Газовиков, в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого, в районе улицы Горпищекомбинатовской и в районе улиц Магаданской – Волочаевской.