Тюменцам предлагают избавиться от злокачественных опухолей без операции. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменцам предлагают избавиться от злокачественных опухолей без операции. Такое возможно в Медгороде благодаря высокоточному контактному методу лучевой терапии. Его выполняют на рентгенотерапевтическом аппарате «THERAD 200».

– Базальноклеточный рак – самый частый вид онкологии кожных покровов, который редко дает метастазы и хорошо поддается лечению. Спустя 3-4 недели после завершения рентгенотерапии, лучевая реакция сходит на нет, на месте объемной опухоли остается только лишь небольшой рубец, – отметила врач дневного стационара по радиотерапии Дарья Зыкова.

Специалисты сообщают, что лечение проходит в условиях дневного стационара. Пациент лежит на удобной кушетке, к опухоли подводится тубус, луч действует исключительно на нее. Безболезненная процедура длится 5-6 минут.