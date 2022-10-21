Жители Тюмени покупают в Казахстане дешевые билеты за границу. Фото: архив "КП"

Жители Тюмени покупают в Казахстане дешевые билеты за границу. Горожане разбирают путевки на Сейшелы и Мальдивы.

– Сейчас складывается новая тенденция – вылеты из Казахстана. Это дешевле. Активно набирают такие направления заграничного туризма, как Шри-Ланка, Сейшелы, Мальдивы, снова появилась Куба, – рассказала директор одной их турфирм областного центра.

По ее словам, летом 2022 года цены очень выросли, но сейчас снова упали. Можно найти интересные предложения улететь и в Турцию, и в экзотические страны на ближайшие даты. В настоящее время туристы ожидают отмены обязательного прохождения ПЦР-теста по возвращении из-за границы, передает «Мегатюмень».