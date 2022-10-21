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Общество21 октября 2022 5:19

Уклоняющегося на протяжении 4 лет от армии тюменца оштрафовали на 30 тысяч рублей

Мужчина все эти годы отказывался от повесток
Сергей Швецов
Уклоняющегося на протяжении 4 лет от армии тюменца оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Уклоняющегося на протяжении 4 лет от армии тюменца оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени Центральный районный суд вынес решение оштрафовать мужчину, который уклонялся от службы в армии. Он уже выплатил 30 тысяч рублей.

– С апреля 2015 года по апрель 2019-го горожанин отказывался получать повестки. Не один раз без уважительных причин он не являлся по повесткам военного комиссариата, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Тюменец полностью признал вину. Соседи отзываются о нем хорошо, на учете у психиатра и нарколога житель областного центра не состоит. Через год его судимость будет погашена, он так же будет подлежать призыву на военную службу.