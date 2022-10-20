В одном округе Тюменской области сократят траты на Новый год в пользу мобилизованных. Фото - Александр Ледаков.

В Голышмановском округе Тюменской области сократят траты на Новый год в пользу моблизованных. Об этом сообщил глава администрации Александр Ледаков.

– С учётом ситуации, в этом году мы исключим затраты на планируемые к приобретению искусственной елки, иллюминации, новогоднего фейерверка. Резерв этих средств при потребности будем направлять на требуемую помощь семьям призванных в армию мужчин. Новогодние мероприятия для детей состоятся, украшения новогодних ёлок в учреждениях сделаем, как обычно, ёлку в посёлке тоже установим. Новый год будет, но чуть скромнее, соответственно моменту времени, – отметил он.

Чиновник призвал всех весь объём помощи формировать и собирать централизованно на базе учреждений и администрации округа: «Заверяю вас, что она будет доставлена и предоставлена строго по назначению! К тому же у нас есть для доставки все необходимые ресурсы!».