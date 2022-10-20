Александр Моор выступит с ежегодным посланием 24 ноября. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с ежегодным посланием 24 ноября. Он расскажет о положении дел в регионе.

Первый вице-спикер Андрей Артюхов сообщил, что в этот день состоится очередное заседание облдумы: «Первый вопрос повестки – послание губернатора Александра Викторовича Моора о положении дел в области».

В прошлогоднем послании глава региона заявил, что гордится земляками: «Такая гордость особенно ощущается во времена испытаний. Год назад мы надеялись, что коронавирус будет побежден, но это была лишь надежда. Теперь ясно, что борьба с ним окажется долгой. А ещё в этом году нас атаковала природа – жара и засуха нанесли удар по региону, да и птичий грипп стал вызовом».