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Общество20 октября 2022 12:25

Александр Моор выступит с ежегодным посланием 24 ноября

Об этом сообщил Андрей Артюхов
Сергей Швецов
Александр Моор выступит с ежегодным посланием 24 ноября.

Александр Моор выступит с ежегодным посланием 24 ноября.

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с ежегодным посланием 24 ноября. Он расскажет о положении дел в регионе.

Первый вице-спикер Андрей Артюхов сообщил, что в этот день состоится очередное заседание облдумы: «Первый вопрос повестки – послание губернатора Александра Викторовича Моора о положении дел в области».

В прошлогоднем послании глава региона заявил, что гордится земляками: «Такая гордость особенно ощущается во времена испытаний. Год назад мы надеялись, что коронавирус будет побежден, но это была лишь надежда. Теперь ясно, что борьба с ним окажется долгой. А ещё в этом году нас атаковала природа – жара и засуха нанесли удар по региону, да и птичий грипп стал вызовом».