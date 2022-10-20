В Тюмени оштрафован виновник гибели крановщицы и звезды «Тик-Тока» ЭльВИРЫ. Коллаж из фото СУ СК по Тюменской области и скриншота из видео.

В Тюмени оштрафовали виновника гибели крановщицы, звезды «Тик-Тока» ЭльВИРЫ (Эльвиры Демидовой). Организация, на которую работала 32-летняя девушка (территориальная фирма «Мостоотряд-36»), нарушила законодательство об охране труда.

– Работникам предприятия не сообщили об уровнях профессиональных рисков на рабочих местах, своевременно не провели их обучение и мероприятия по охране труда, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор округа возбудил в отношении организации административные дела. В итоге фирму оштрафовали на 260 тысяч рублей. Директору внесено представление, устранение нарушений закона находится на контроле. По факту гибели крановщицы следственным отделом возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, что вечером 26 июля 2022 года на производственной базе на улице Республики производились погрузочные работы бетонных конструкций. Во время работ опрокинулся козловой кран. В результате находившаяся в кабине женщина погибла.