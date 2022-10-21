В Тюмени мужчина похитил триммер для личного пользования. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции Тюмени с заявлением о пропаже триммера обратился представитель сетевого магазина. Ущерб составил около четырех тысяч рублей.

– Сотрудники полиции задержали ранее судимого за аналогичные преступления 36-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что выбрал момент, когда на него не смотрят покупатели и работники магазина, положил машинку для стрижки в пакет и ушел мимо кассы, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Похищенное злоумышленник планировал оставить для личного пользования. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигурант отпущен под подписку о невыезде. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу.