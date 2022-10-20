Жители Тюмени просят власти осветить местность на Гнаровской: «Вечером полная темень»

Жители Тюмени просят власти осветить местность на Гнаровской – 30 лет Победы. Фото - Галина Тимофеева.

Жители Тюмени просят власти осветить местность на Гнаровской – 30 лет Победы. Свою просьбу горожане оставили в социальных сетях.

«Вечером полная темень. Вечером там проходят занятия для детей. В прямом смысле не видно, куда идешь. Если впереди стоит машина с включенными фарами, то это усугубляет всю ситуацию. Скоро зима, помимо темноты, будет ещё и скользко», – написала Галина Тимофеева.

В пресс-службе городской администрации женщине ответили, что ранее специалисты службы заказчика по благоустройству Восточного административного округа обследовали эту территорию.

– Здесь нужно капитально ремонтировать тротуары и устанавливать наружное освещение. Вопрос будет рассмотрен при составлении бюджета города на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов, – отметили в ведомстве.

Оказалось, что жители района не одни с такой проблемой. Под соответствующим постом появляются следующие комментарии: «Почти весь 6-й мкрн в такой темноте – бесполезно писать и звонить»; «Улица Чехова – фонари горят, но не светят»; «Возле железнодорожного вокзала темень».