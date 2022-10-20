Тюменская телеведущая поделилась историями успеха на мотивационном форуме для подростков

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11-й класс уже подходит к концу, на носу экзамены, а ты до сих пор не знаешь, какую выбрать профессию? Родители хотят, чтобы ты был бухгалтером и посвятил свою жизнь только одному делу? Ответы на эти вопросы есть! Мотивационный форум для подростков, который собрал известных личностей, готовых поделиться своими историями успеха. Одним из спикеров стала Кристина Смирнова. Телеведущая, интервьюер, создатель бренда женских костюмов MY SUIT, автор тренинга «Навыки публичности» рассказала свою историю о том, как она погналась за двумя зайцами и догнала обоих. Путь Кристины начинается с победы в конкурсе красоты.

Во время съемок девушка смогла повариться на телевизионной кухне и познать все тонкости этого дела. Победительница конкурса не постеснялась открыто заявить о своем желании работать на ТВ. После чего ее заметили и дали шанс. Кристина вспоминает, что в детстве любила писать сценарии и конкурсы для семейных праздников. Истинное призвание обычно видно в детстве, поэтому девушка предлагает подросткам вспомнить те игры, в которые они играли детьми. Ведь в раннем возрасте интерес не навязан обществом.

– Лучшая инвестиция – это инвестиция в самого себя, – говорит телеведущая.

Поэтому очень важно учиться для себя и тому, что нравится. А если рядом будет отличный наставник, который даст обратную связь и вовремя увидит в вас потенциал? Жизнь ведь вообще может заиграть другими красками! Так, огромное значение в жизни Кристины сыграл преподаватель по ораторскому искусству, который предложил юной девушке идти на телевидение. Наша гостья убеждена, что любимое дело может быть не одно и для того, чтобы не сойти с ума, полезно переключаться с одного занятия на другое, пробовать себя в разных сферах жизнедеятельности.

Поэтому Кристина решила создать собственный бренд женских костюмов MY SUIT. На коне тот, кто гибкий в своем выборе и умеет быстро обучаться другим интересным специальностям. Чем больше навыков, тем выше конкурентные преимущества перед другими. Интересно узнать какие существуют лайфхаки, чтобы понять, какое дело (а может, и не одно) тебе по душе? Тогда бери свои блокнот и ручку, переходи по ссылке и записывай!