К марту 2023 года в Тобольске реализуют новый инвестпроект – кофейню с точкой быстрого питания Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Эксперты совета регионального Инвестиционного агентства Тюменской области поддержали новый инвестпроект по организации кофейни с точкой быстрого питания «Кофе Time» в Тобольске. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, индивидуальный предприниматель Олег Злыгостев решил расширить действующий бизнес и установить модульный павильон на стадионе.

По мнению Олега, который организует питание спортивных команд, кофейня понадобится и спортсменам, и болельщикам. Проект предполагает строительство модульного одноэтажного здания. Уже заключен контракт на аренду земельного участка, найден подрядчик для изготовления павильона. Предприятие из Тюмени готово выполнить работы по изготовлению и установке, включая доставку в Тобольск.

Предприниматель уже подал документы на получение микрозайма в Фонде микрофинансирования Тюменской области по программе «Развитие» на оплату услуг для осуществления предпринимательской деятельности в сфере общественного питания. Деньги пойдут на производство, монтаж здания и на покупку необходимого оборудования.

Планируется, что проект будет реализован уже в марте 2023 года, объем инвестиций составит более 3 млн рублей. Благодаря новой кафешке будет создано одно рабочее место.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», точка быстрого питания по франшизе федеральной сети «#ЛАВАШ» открылась несколько месяцев назад в Тобольске. С желанием накормить земляков вкусным (и не слишком вредным) фастфудом выступила предприниматель Оксана Воротникова, реализовать проект которой помогла финансовая поддержка нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».