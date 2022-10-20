В Тюмени исчез 12-летний мальчик

В Тюмени исчез 12-летний Илья Усольцев. Мальчик вышел из своего дома в Восточном районе накануне, 19 октября, вечером и до настоящего времени не вернулся. Никто не знает о его местонахождении.

По информации волонтером «ТюменьРегионСпаса», рост ребенка составляет 165 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Был одет в синюю куртку, синие джинсы и черные кроссовки.

Местных жителей просят распространить информацию о пропавшем. Всех, кому что-либо известно о нахождении Ильи, просят позвонить инфоргу поиска Виктории: 8-982-922-78-84, либо по номеру горячей линии (звонок бесплатный): 8-800-600-59-52.