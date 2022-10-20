Власти Тюменской области помогли частной клинике открыть новое отделение Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области финансовая поддержка региональных властей помогла частной «ЮТА-клинике» открыть новое отделение. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, на эти цель власти предоставили государственную поддержку в виде займа в размере 10 миллионов рублей на покупку оборудования.

На свои деньги клиника провела общестроительные работы, отремонтировала помещения, электрифицировала здание и провела систему водоснабжения, отопления, вентиляции и пожарной сигнализации, закупила сопутствующие материалы.

В новом подразделении пациентам будут проводить диагностику заболеваний, которые требуют лечения методами пластической хирургии. Специалисты клиники планируют сотрудничать с тюменскими медицинскими центрами и консультировать врачей-специалистов по вопросам профилактики и диагностики патологических состояний в области пластической хирургии.

По словам инициатора проекта, учредителя центра Светланы Фрищиной, организация лечебного процесса построена так, чтобы медицинские услуги стали максимально доступными и своевременными.

– Это консультация, диагностика по всему спектру заболеваний, использование проверенных терапевтических подходов, – отметила она.

Благодаря реализации инвестиционного проекта создано 10 рабочих мест, объем инвестиций составил более 20 млн рублей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Каскаре строят поликлинику областной больницы № 19. Строительство ведется в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», средства выделены из бюджета Тюменской области. Поликлинику площадью 1375 квадратных метров собираются построить к концу 2022 года.