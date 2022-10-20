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Здоровье20 октября 2022 8:26

Власти Тюменской области помогли частной клинике открыть новое отделение

Благодаря реализации проекта создано 10 новых рабочих мест
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Власти Тюменской области помогли частной клинике открыть новое отделение

Власти Тюменской области помогли частной клинике открыть новое отделение

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области финансовая поддержка региональных властей помогла частной «ЮТА-клинике» открыть новое отделение. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, на эти цель власти предоставили государственную поддержку в виде займа в размере 10 миллионов рублей на покупку оборудования.

На свои деньги клиника провела общестроительные работы, отремонтировала помещения, электрифицировала здание и провела систему водоснабжения, отопления, вентиляции и пожарной сигнализации, закупила сопутствующие материалы.

В новом подразделении пациентам будут проводить диагностику заболеваний, которые требуют лечения методами пластической хирургии. Специалисты клиники планируют сотрудничать с тюменскими медицинскими центрами и консультировать врачей-специалистов по вопросам профилактики и диагностики патологических состояний в области пластической хирургии.

По словам инициатора проекта, учредителя центра Светланы Фрищиной, организация лечебного процесса построена так, чтобы медицинские услуги стали максимально доступными и своевременными.

– Это консультация, диагностика по всему спектру заболеваний, использование проверенных терапевтических подходов, – отметила она.

Благодаря реализации инвестиционного проекта создано 10 рабочих мест, объем инвестиций составил более 20 млн рублей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Каскаре строят поликлинику областной больницы № 19. Строительство ведется в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», средства выделены из бюджета Тюменской области. Поликлинику площадью 1375 квадратных метров собираются построить к концу 2022 года.