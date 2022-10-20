В Тюмени 20 октября 2022 года коронавирусом заболел еще 201 человек, 1 умер. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 октября 2022 года увеличилось на 201 человека, 1 умер. Всего с начала пандемии ковид подхватили 246 144 человека.

По состоянию на 20 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 565 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,1%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 37 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ. Выздоровели за сутки 18 352 человека, это на 12% меньше в сравнении с 19 октября 2022 года. Выявлено 10 067 новых случаев. Умерли за сутки 90 человек.