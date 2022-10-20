«Будто из болота качают». Тоболяки жалуются на воду с душком

Жители Тобольска жалуются на воду с ужасным запахом. Фото: Архив "КП"

Жители Тобольска жалуются на воду с ужасным запахом. Свое возмущение они выразили посредством социальных сетей.

«Скажите, пожалуйста, у всех вода жутко пахнет, как будто ее из болота качают? Или только в нашем доме такое? Платим деньги, а за что – непонятно», – такое сообщение появилось в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Вот такие комментарии оставляют жители духовной столицы Сибири под соответствующим постом: «Тоже пахнет, недавно заметила. 9 мкр.»; «Да, еще и ржавая, воняет сероводородом»; «Есть такое, особенно чувствуешь, когда ванну набираешь»; «10 мкр., д. 22, жутко ржавая и как будто жирный налет».

В городском филиале СУЭНКО тоболякам посоветовали силами управляющей компании провести дополнительную промывку внутренних систем домов.

– Вода, которая подается в многоквартирные дома города, соответствует всем нормативным требованиям. Более подробную информацию по этому вопросу можно получить у специалистов комитета коммунальной инфраструктуры (тел.: 343-044, 343-041), – отреагировали в АО.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что у воды в Тюмени появился неприятный запах. Жители города, проживающие на Маяке, в районе Дома Обороны, Мыса, в центральной части, стали массово жаловаться на запах водопроводной воды. Как сообщали в Росводоканале Тюмени, чтобы избавить воду от запаха, связанного с сезонными изменениями в реке, в фильтры Метелёвских водоочистных сооружений загрузили 15 тонн активированного угля.