На тюменской трассе в лобовом столкновении с машиной погиб байкер. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 23-м километре автодороги Ялуторовск – Ярково произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла. Здесь накануне, 19 октября, в двенадцатом часу ночи «Урал» выехал на встречку и столкнулся с «Ларгусом».

– 37-летний байкер скончался, его 45-летний пассажир получил тяжелые травмы. Они жители села Петелино Ялуторовского района, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что у мотоциклиста не было прав управления транспортом. В мае 2022 года его задерживали за пьяное вождение. В настоящее время выясняются обстоятельства дорожного инцидента.