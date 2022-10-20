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Происшествия20 октября 2022 7:32

На тюменской трассе в лобовом столкновении с машиной погиб байкер

А еще серьезно пострадал пассажир мотоцикла
Павел Посевин
На тюменской трассе в лобовом столкновении с машиной погиб байкер.

На тюменской трассе в лобовом столкновении с машиной погиб байкер.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 23-м километре автодороги Ялуторовск – Ярково произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла. Здесь накануне, 19 октября, в двенадцатом часу ночи «Урал» выехал на встречку и столкнулся с «Ларгусом».

– 37-летний байкер скончался, его 45-летний пассажир получил тяжелые травмы. Они жители села Петелино Ялуторовского района, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что у мотоциклиста не было прав управления транспортом. В мае 2022 года его задерживали за пьяное вождение. В настоящее время выясняются обстоятельства дорожного инцидента.