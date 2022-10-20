Директор Научного центра изучения Арктики стал депутатом Тюменской облдумы. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Директор Научного центра изучения Арктики стал депутатом Тюменской облдумы. А еще Дмитрий Фролов возглавляет ямальский благотворительный фонд «Ямине».

Сегодня он принес торжественную присягу депутата и приступил к исполнению полномочий народного избранника. Торжественная церемония прошла на 12-м заседании облдумы седьмого созыва.

– Перед этим депутаты заслушали и приняли к сведению информацию председателя областной избирательной комиссии Игоря Халина о передаче Дмитрию Фролову депутатского мандата, который стал вакантным после смерти Сергея Корепанова, – отметили в информационном центре правительства региона.

41-летнего Фролова избрали по списку политической партии «Единая Россия». Он представляет Ямало-Ненецкий автономный округ.

Отметим, что он получил мандат скоропостижно скончавшегося на 75-м году жизни спикера Тюменской областной думы Сергея Корепанова.

В последний путь его провожали тысячи людей. А его родным и в адрес облдумы пришли сотен писем с соболезнованиями.

Отметим, что Сергей Корепанов возглавлял региональный парламент более 20 лет. Под его руководством создана надлежащая законодательная база, по оценке экспертов, одна из лучших среди субъектов России.

Сергей Евгеньевич сформировал и структуру областной думы, позволяющую эффективно взаимодействовать с органами исполнительной власти региона и институтами гражданского общества. За это время депутатами облдумы принято около трех тысячи законов, из них свыше 500 базовых.

Кстати, среди этих законов около 80 внесено лично Сергеем Корепановым как депутатом в порядке реализации права законодательной инициативы.

В Тюмени появится улица имени председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, который скоропостижно скончался 28 июня 2022 года. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной празднованию 78-й годовщины со дня образования региона.