Застройщики не желают приобретать землю для строительства у аэропорта Плеханово в Тюмени. Фото - 2Гис (Михаил Тут).

Застройщики не желают приобретать землю для строительства у аэродрома Плеханово в Тюмени (за объездной дорогой). Торги признали несостоявшимися уже во второй раз, первые прошли летом 2022 года.

Напомним, что власти продают участки, объединенные в один лот. За них сначала требовали 58,1 млн рублей, потом цена снизилась до 54,3 млн, сообщает ДОМ.РФ.

Как следует из информации конкурсной документации, тут можно строить здания не выше пяти этажей, а также социальные и коммерческие объекты. При реализации жилой застройки предполагались дворы без машин.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что на улице Республики в Тюмени продают бизнес-центр за 400 млн рублей. Площадь помещения составляет 6 500 квадратных метров.

Автор объявления на одном из сайтов по продаже недвижимости извещает, что четырехэтажное здание стоит на первой линии центральной улицы областной столицы. Около него есть парковка для сотрудников и клиентов.