На улице Республики в Тюмени продают бизнес-центр за 400 млн рублей. Фото - "Этажи".

На улице Республики в Тюмени продают бизнес-центр за 400 млн рублей. Площадь помещения составляет 6 500 квадратных метров.

Автор объявления на одном из сайтов по продаже недвижимости извещает, что четырехэтажное здание стоит на первой линии центральной улицы областной столицы. Около него есть парковка для сотрудников и клиентов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области выставили на аукцион два земельных участка, где расположены два озера. Участки «Каткульский» и «Картымский-1» хотят отдать под добычу полезных ископаемых. Об этом сообщил департамент недропользования и экологии региона.