В Тюменской области для туристов построят хантыйскую энтодеревню Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

В Тюменской области реализуется новый этап проекта «Дом рыбака» – этнодеревня с хантыйской семьей. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, реализация первых двух этапов показала положительную динамику по трафику посетителей, поэтому к третьему этапу приступили с особым энтузиазмом.

Место под строительство этнодеревни уже определили, сейчас идут кадастровые работы. В рамках реализации проекта запланирован пятидневный тур, конечной точкой которого и будет этнодеревня. Туристы ознакомятся с бытом, культурой и обрядами народов ханты благодаря прекрасной атмосфере и настоящим национальным костюмам, утвари, орудиям для охоты и рыболовства, народным лекарствам и сувенирам. Проект можно посещать и зимой, и летом. В холодное время года до места можно добраться по зимней автодороге, а летом – по воде.

За пять дней тура придется выложить около 45 тысяч рублей. Инвестор планирует реализовать проект к концу 2024 года, инвестиции составят 6 миллионов рублей.

Напомним, что в рамках второго этапа разработан туристический рыболовный экологический маршрут по реке Демьянка.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в регионе планируют развивать речной туризм. Этим летом тюменцам было доступно 15 ежедневных прогулок на различных теплоходах. Также мы рассказывали, что новый инвестиционный проект – экопарк «Турист» – появился всего в десяти минутах езды от Ялуторовска, на месте заброшенного пионерского лагеря «Турист» на озере Сингуль.