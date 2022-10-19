В Тюменской области реализуется проект по развитию электрозарядной инфраструктуры Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Сеть зарядных станций для электромобилей планирует разместить в Тюменской области крупнейший российский энергетический холдинг «РусГидро». Этот проект по развитию зарядной инфраструктуры в нашем регионе повысит инвестиционную привлекательность Тюменской области, создаст дополнительные преимущества для развития туризма и будет способствовать повышению экологической культуры в целом.

Три станции уже установлены и работают. Две из них находятся в тюменском доме отдыха «Верхний Бор» и ТРЦ «Солнечный», одна – в Омутинском районе. На стадии согласования находятся ещё два объекта – в Ишиме и Ялуторовске.

По словам предпринимателя Андрея Чистякова, у придорожного сервиса «Вега» в Омутинском районе установили две станции для зарядки электромобилей.

– Приняли такое решение не только из-за тренда, популяризации зеленой темы, но и для удобства наших клиентов, которые уже пользуются электрозаправками, – рассказал он. – Станции оснащены световой индикацией, системой идентификации пользователей посредством мобильного приложения. Полный цикл зарядки не превысит 30 – 40 минут и даст возможность проделать путь примерно в 200 километров, в зависимости от модели автомобиля.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, компания подбирает площадки на парковках возле крупных ТРЦ и автозаправочных станциях в Тюмени и ближайших к ней городах, а также вдоль трассы Тюмень – Омск.

Реализовывать проект помогают и власти. Они ищут дополнительные площадки и готовы рассмотреть предложения предпринимателей, которые могут предоставить место в аренду для компании, чтобы те разместили на нем свои электрозаправки.