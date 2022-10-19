В Голышманово благодаря открытию нового кафе «Вкусно» создано 16 новых рабочих мест Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Сразу 16 новых рабочих мест создали, благодаря открытию в Голышманово нового кафе «Вкусно» (без точки). Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, заведение общепита создал с нуля предприниматель Сергей Ильяшов. Бизнес-идея о создании нового пункта общепита у него появилась во время проекта акселерации команд муниципальных образований Тюменской области.

На средства займа в сумме 3,5 млн рублей, выданных Фондом микрофинансирования Тюменской области, Сергей Ильяшов купил оборудование, кухонную технику, компьютер, мебель, кассовый аппарат и отремонтировал помещение площадью более 350 квадратных метров.

В помещении два зала, один из которых рассчитан на 30 посадочных мест, другой, банкетный, на 50 мест. В кафешке можно заказать пиццу, коктейли, закуски, салаты, супы и десерты, в том числе и на дом. Посетители уже оценили высокое качество блюд и атмосферу нового заведения. Теперь же предприниматель планирует расширить бизнес, что повлечет за собой создание ещё нескольких рабочих мест.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что предпринимательница из Ишима Марина Афонина, которая занимается бизнесом с 2016 года, два года назад решила открыть уютное кафе. Пусть не с плетеной мебелью, как поется в песне Ёлки, но с невероятной атмосферой лаунж-бара.

Также в 2016 году чета из Голышманово открыла семейное кафе. На воплощение своей идеи они получили государственную поддержку в виде инвестиционного займа.