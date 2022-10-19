К 2024 году в Тюменской области появится лесной селекционно-семеноводческий центр Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Сразу 24 новых рабочих места появится в Тюменской области к 2024 году благодаря строительству лесного селекционно-семеноводческого центра. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, объем инвестиций в основной капитал составит почти 104,7 млн рублей. В центре будут выращивать 12 млн штук сеянцев с закрытой корневой системой в год. Инвестором выступает ООО «ГК-Актив», которое восстановило лес на территории 4 тыс. гектаров.

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, высадку первых культур планируют же в марте 2023 года.

– Площадка будет находиться по Тобольскому тракту, что позволит работать с рынком Тюменской области и взаимодействовать с Югрой и Ямалом, – отметил Андрей Пантелеев.

Проект поддержало правительство Тюменской области.

Напомним, в регионе продолжается работа по реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, главная цель проекта – восстановить баланс выбытия и воспроизводства лесов, сохранить леса за счёт увеличения объёмов их восстановления и снижения ущерба от пожаров. В первый год реализации проекта специалисты восстановили 7 тысяч гектаров леса.

Целевой показатель регионального проекта «Сохранение лесов» – это отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Среднее значение отношения лесовосстановления и лесоразведения к площади сплошных рубок и погибших лесных насаждений за последние 10 лет составляет порядка 54%.