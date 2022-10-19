Александр Моор поручил выплатить каждому мобилизованному тюменцу по 100 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Александр Моор поручил выплатить каждому мобилизованному тюменцу по 100 тысяч рублей. Об этом губернатор сообщил в социальных сетях.

– Частичная мобилизация – это большой и сложный процесс. Пока формируются подразделения и начинают работать финансовые службы, возможны технические проблемы. Чтобы поддержать семьи мобилизованных в этот период, принял решение установить разовую выплату для мобилизованных тюменцев, – рассказал глава региона в telegram, добавив, что деньги выделят из областного бюджета.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские власти открыли горячую линию для семей мобилизованных. На номер телефона 8-800-201-41-41 можно звонить в любое время, чтобы обратиться с вопросом к психологу.

– Скоро откроем сеть центров поддержки семей мобилизованных. Туда можно будет прийти, пообщаться с психологами, юристами, волонтерами, специалистами по социальной работе и финансам. Они расскажут о полагающихся льготах и ответят на все вопросы, – сообщил в социальных сетях губернатор региона Александр Моор.