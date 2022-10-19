И даже орлы шлют СМС-сообщения: необычная история с хеппи-эндом

И даже орлы шлют смс: необычная история с хеппи-эндом. Фото - Игорь Карякин, ВК.

Оператор связи обновит тариф, разработанный специально для отслеживания миграции степных орлов. Он будет учитывать возрастные изменения в повадках птиц.

Для оптимизации затрат учёных на исследования компания «МегаФон» предоставит возможность более гибкого использования пакетов и увеличит количество СМС-сообщений. Кроме того, оператор компенсирует возникший перерасход орнитологов в связи с изменением поведения птиц.

Связисты совместно с орнитологами проанализировали пути миграции степных орлов за последние три года и пришли к выводу, что с возрастом поведение птиц изменилось. Они стали чаще гнездиться в отдаленных местах, где нет мобильной связи, и реже летать. Стоит птице после длительного перерыва появиться в сети, как накопившиеся эсэмэски c координатами, предназначенные для орнитологов, отправляются большим объемом.

– Есть такие орлы, которые все лето могут провести вне связи, особенно в Казахстане, а потом появляются где-нибудь в Туркмении, а на следующий день – в Иране. И они все эти летние накопившиеся пакеты эсэмэсок начинают отдавать скопом. Мы на это рассчитывать не могли, так как обычно орел хоть раз в неделю, да появляется на связи. В этом году так сделали два орла – Аман и Сарыгуль, а сейчас и еще один орел стал подъедать средства, — поделился проблемой орнитолог Игорь Карякин.

МегаФон традиционно разрабатывает тарифы с использованием инструментов big data, анализируя детали пользовательского опыта. Это позволяет предлагать максимально удобные условия любой группе абонентов. В 2019 году МегаФон разработал специальный тариф для Центра реабилитации диких животных, который учитывал особенности миграции степных орлов. Перелеты птиц за пределами России отслеживаются с помощью специальных датчиков. Когда птица оказывается в радиусе действия сети, орнитологи получают СМС-сообщение с координатами.