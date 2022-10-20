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Происшествия20 октября 2022 4:20

Житель Тюмени украл у пенсионерки ванну

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Станислав Дейнеко
Житель Тюмени украл у пенсионерки ванну.

Житель Тюмени украл у пенсионерки ванну.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Тюмени с заявлением о краже обратилась 72-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что с ее участка кто-то похитил чугунную ванну.

Участковый задержал злоумышленника, им оказался ранее судимый 34-летний мужчина. Оказалось, что подозреваемый на территории участка заметил ванну и решил украсть ее.

– Злоумышленник сдал украденное в пункт приема металла. Полученные деньги он потратил на личные нужды, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении ранее судимого подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 5 лет. Фигурант арестован за ранее совершенное преступление.