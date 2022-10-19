В тюменском Рощино задержали югорчанина, который в полете из Сочи доставал пассажиров. Фото: архив "КП"

Полицейские в аэропорту Рощино задержали югорчанина, который вел себя неадекватно на борту воздушного судна. Отдохнувший мужчина летел из Сочи.

40-летний житель Сургута курил в туалете, громко матерился, мешал отдыхать другим пассажирам. На неоднократные замечания бортпроводников он не реагировал, – рассказали в Тюменском ЛО МВД России на транспорте.

Оказалось, что раньше он привлекался к уголовной и административной ответственности. В этот раз на северянина составили два протокола: по статьям КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте» и «Мелкое хулиганство».

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что курение на борту воздушного судна запрещено. Запрет на курение на борту самолета – необходимое требование для обеспечения безопасности авиапассажиров.