Тюменскому маршруту №121 добавят кладбищенские остановки. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени маршруту регулярных перевозок № 121, который курсирует от железнодорожного вокзала до остановки «Червишевское кладбище 2», добавят остановочные пункты «Червишевское кладбище 1» и «Червишевское кладбище 3» в прямом и обратном направлениях. Это произойдет с 29 октября 2022 года.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.