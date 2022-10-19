В Тобольске мужчина списал все деньги у девушек, которых подвозил домой из кафе. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тобольска обратились две девушки. Они рассказали, что с их банковских счетов кто-то списал деньги.

До этого они отдыхали в кафе. Домой их привез незнакомец. Проснувшись, горожанки не нашли сотовых телефонов. Однако водитель потом вернул гаджеты. Потом девушки узнали, что у них списали 14 тысяч рублей.

Полицейские задержали 27-летнего рецидивиста. Оказалось, что телефоны он вернул, чтобы его не заподозрили в списании денег. Молодой человек сообщил, что, когда пассажирки вышли, увидел на заднем сиденье мобильники.

– Он перевел деньги, а потом вернул телефоны. В настоящее время подозреваемый возместил часть причиненного материального ущерба, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.