Тюменские музыканты помогли современному слушателю познакомиться с региональным фольклором.

Фольклорный ансамбль «Радоница» презентовал альбом народных песен и клип на песню с современным звучанием, записанную с автором-исполнителем Евгенией Зонтиковой.

Евгения Зонтикова до того, как начала писать песни, пела в фольклорном ансамбле. Идея совместить фольклор с собственным творчеством пришла через много лет после выпуска из музыкальной школы. Совместно воплотить задуманное она предложила фольклорному ансамблю «Радоница». Первым опытом творческого тандема стала песня «Пойдем колядовать!», премьера которой состоялась в 2020 году. В текущем году история получила продолжение. Благодаря грантовой поддержке «Родных городов», музыканты записали вторую совместную песню – «Хоровод времен» – и сняли на нее клип.

Евгения Зонтикова, автор проекта «Хоровод времен», музыкант:

– Мы старались максимально бережно и уважительно обращаться с исходной песней и народной культурой в целом, заложить в музыку и клип идею ценности осознания человеком своей идентичности, знания своих корней. По нашим ощущениям, сделать это удалось. Песня вызывает у слушателей мурашки, а вместе с видеорядом производит еще большее воздействие.

Фото предоставлено "КП".

Все, кого тронет песня «Хоровод времен», адресованная широкому слушателю, смогут обратиться и к альбому «Вёснушка» фольклорного ансамбля «Радоница». Он также записан в рамках грантового проекта, носит больше культурный, чем развлекательный характер, и позволяет слушателю ближе познакомиться с народным творчеством. Альбом включает 10 песен из репертуара коллектива. Под наставничеством педагога Ирины Светловой девушки научились петь сложные многоголосия и максимально точно передавать певческую манеру носителей народной культуры. Ирина Светлова в течение 20 лет вела на региональном телевидении передачу, посвященную фольклору, ездила со съемочной группой в этнографические экспедиции, слушала и записывала песенный фольклор из первоисточников – от старых бабушек в отдаленных деревнях.

Ирина Светлова, руководитель фольклорного ансамбля «Радоница»:

– В альбом мы включили пять песен из деревни Лопазное Сладковского района Тюменской области. Они позволят слушателям познакомиться с местными песенными традициями. Мы записали лирические протяжные песни с красивыми многоголосиями и грустным сюжетом, а также хороводные, вечерочные, обрядовые песни и полюбившийся нам народный романс «Тихий омут».

Команда проекта благодарит «Родные города» за финансовую поддержку, администрацию «Арт-Вояж» в городе Ялуторовске за возможность проведения съемок на территории Ялуторовского острога, сотрудников музея истории крестьянского быта в деревне Насекина за предоставление площадки и за участие в съемках, а также всех друзей и волонтеров, которые снимались в клипе, помогали с реквизитом, транспортом и решением других задач.

Все песни доступны для прослушивания на музыкальных стримингах и в социальных сетях, клип опубликован на видеохостингах.