Жителям Тюмени рассказали, как купить квартиру и не платить ипотеку целый год. Фото: Предоставлено "КП"

На рынке недвижимости Тюменской области набирает популярность программа траншевой ипотеки. Несмотря на сложное название, суть данного вида ипотечного кредитования очень проста.

Схема траншевой ипотеки выглядит так: клиент выбирает квартиру, оформляет ипотечный договор, вносит первоначальный взнос в размере 15% от ее стоимости, затем в течение года вносит минимальные платежи по ипотеке, которые могут составить даже от 1 рубля в месяц.

Данная программа отлично подойдет семьям, которые арендуют квартиру и не могут решиться взять в ипотеку квартиру в доме, который находится в процессе строительства, так как в таком случае им придется платить и за съем квартиры, и за кредит на новое жилье одновременно.

Также это отличный выход для покупателей, которым морально сложно платить за квартиру, которая еще строится, и для клиентов, которые продают старую квартиру, но хотят успеть купить новое жилье по актуальным ценам и ставкам, так как тенденции на рынке недвижимости меняются ежедневно.

Траншевая ипотека обладает большим количеством преимуществ:

– Удобно, что первый год практически отсутствуют ежемесячные платежи. Это позволяет будущим владельцам жилья направить сэкономленные деньги на ремонт и мебель. Банк в случае с подобным видом ипотеки переводит на счет эскроу не всю сумму, а только минимальную часть. Например, в нашем микрорайоне она составляет 5 000 рублей. Получается, что клиент в первый год будет платить ипотеку с 5 000 рублей, что составит 33 рубля в месяц, вне зависимости от общей цены квартиры, будет это студия или трехкомнатная квартира, – рассказывает директор по продажам микрорайона «Корней» Никита Кулигин.

К слову, в микрорайоне «Корней» предлагают приобрести по траншевой ипотеке не просто квартиру, а уютное и комфортное жилье в квартале, который сравним с тихой и спокойной загородной жизнью, несмотря на расположение в центре города – на улице Мельникайте.

Будущие жильцы получат удовольствие не только от красоты и уюта будущего микрорайона, но и от развитой инфраструктуры вокруг него. В шаговой доступности от квартала находятся школы, торговые центры, крупные гипермаркеты, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие социально-важные объекты. Застройщик «Корнея» позаботились не только о комфорте будущего жилья для тюменцев, но и о выгодных условиях его приобретения.

Больше информации можно узнать на сайте Kornei.ru или по тел.: +7 (3452) 57-56-60.

Офис продаж: ул. Федюнинского, 20, корпус 1.

Застройщик АО «СЗ Твелл», проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.

Подробная информация об условиях ипотечного кредитования на сайте ПАО Сбербанк.