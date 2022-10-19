Пора переезжать в комфорт-класс: стартовали продажи в новом доме в центре Тюмени.

Новый жилой комплекс «Сердце Сибири» в деловом центре Тюмени уже привлек внимание многих тюменцев и северян. Счастливые новоселы первого дома под названием «Квартал Нефтяников» уже получают ключи и празднуют новоселье.

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» анонсировал старт продаж в новом доме микрорайона. «Квартал Строителей» – пятый дом жилого комплекса. По проекту срок сдачи запланирован на третий квартал 2024 года. Но, учитывая опыт строительной компании, 80% домов «Страна» сдает раньше срока.

О «Квартале Строителей»

В доме 626 квартир с индивидуальными планировками европейского и классического формата. Есть лоты с угловым остеклением, мастер-спальнями, террасами, французскими балконами, лоджиями с панорамным остеклением. Для тех, кто любит много света, есть квартиры с окнами на 2 и на 3 стороны, а также с окнами в гардеробных.

Дом состоит из 6 секций с переменной этажностью – от 11 по 25 этажей. В каждой секции своя сквозная парадная с колясочными, в которых предусмотрены крепления для велосипедов.

Во дворе организовано много интерактивных и игровых зон из природных материалов. Разнообразие пространства комплекса позволяет детской фантазии выдумывать самые разные сюжеты игр, а взрослым уединиться и отдохнуть. Сказочная рыба-кит станет одной из центральных фигур двора. В зонах отдыха будут USB-розетки, чтобы можно было организовать уютное рабочее место и оставаться на связи.

Система «Умный дом» позволяет посмотреть все камеры на территории комплекса, пользоваться и настраивать работу умной квартиры, принимать звонок с домофона с изображением на планшете или телефоне. FaceID при входе, который сам вызовет лифт на первый этаж.

Семиэтажный паркинг на 539 мест, попасть в который можно через теплый переход. В паркинге находятся пост охраны и система видеонаблюдения. Умный въезд в паркинг автоматически считывает номера.

О ЖК «Сердце Сибири»

Жилой комплекс расположен в деловом центре Тюмени в границах улиц 50 лет Октября – Пермякова – Харьковская. Расположение ЖК отличает близость исторического центра города, одинаковая удаленность всех районов и всех крупных торгово-развлекательных центров города (5 – 10 минут на авто). 17 маршрутов общественного транспорта проходят через остановки рядом с ЖК.

По проекту в новом жилом микрорайоне будет построено 8 домов с многоуровневыми паркингами. Общая площадь застройки – 18 га.

При создании проекта архитекторы вдохновлялись природой – лесная чаща, холмы, извилистые русла рек, тропы животных. Каждый двор станет ее воплощением – «Тундра», «Тайга», «Озеро» и «Лесостепь». Много деревьев, кустарников и цветов украсят каждый двор.

Большой пешеходный бульвар «Тропа Сибири» соединит все дома. На его территории расположатся площадки для воркаута, игровые и спортивные зоны, точки уединения и различные кафе, event-зоны.

Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой. Грязные работы уже выполнены. Остается место для полета фантазии и ремонта под себя. Но можно оформить опцию «Ремонт от застройщика» и не тратить время на выбор материалов и поиск рабочих.

Своя управляющая компания. Оплатить коммунальные услуги, вызвать мастера, задать вопрос, посмотреть видео с камер наблюдения можно через мобильное приложение.

Узнать подробности об этом ЖК или выбрать квартиру в других проектах – «Звездный», «Домашний», «Колумб» – можно на сайте strana.com.