В лесу под Тюменью обнаружили огромную свалку мусора. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В лесу под Тюменью обнаружили огромную свалку мусора. А еще местные жители жалуются на наркозакладчиков.

«Лес у СНТ «Самотлор» и СНТ «Меркурий» по Салаирскому тракту полностью завален мусором. Сейчас еще копатели почвы и вырубка леса добавились. Неоднократно приезжают квадроциклы с прицепами, газельки, грузовые машины. И местные, и «залетные» устраивают этот бардак», – пишут горожане в социальных сетях, надеясь на скорейшее разрешение проблемы.

По их словам, те, кто мусорит, не реагируют на замечания и чувствуют себя вольготно: «Не один год захламляют и уничтожают лес. Зимой это место облюбовали еще и наркоманы в поисках «сокровищ». Ощущение, что лесничеству просто нет дела до этого места. Никакого контроля!».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в тюменском поселке Винзили березовую рощу заваливают ветками. Об этом в социальных сетях трубят неравнодушные местные жители, у которых, по их же сообщениям, нет слов от возмущения.

«В поселке Винзили около микрорайона Южный прекрасную березовую рощу решили превратить в свалку! Со слов водителей, «все вопросы к администрации»! Если это так, что происходит? Боролись с пожарами, с частниками, которые вывозят туда мусор. Сейчас администрация посёлка сама захламляет рощу, где гуляют многие жители посёлка вместе с детьми», – пишет в сообществе социальной сети «ВКонтакте» аноним.