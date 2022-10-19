В Тюмени 19 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 198 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 октября 2022 года увеличилось на 198. Всего с начала пандемии ковид подхватили 245 943 человека.

По состоянию на 19 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 583 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 18,3%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 28 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ. Выздоровели за сутки 20 859 человек, или на 3% больше в сравнении с 18 октября 2022 года. Выявлено 10 656 новых случаев. Умерли за сутки 92 человека.