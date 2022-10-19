На ремонт «Жемчужины Сибири» под Тюменью потратят еще 291 млн рублей. Фото: c cайта 2ГИС

На ремонт «Жемчужины Сибири» под Тюменью потратят еще 291 млн рублей. Модернизация центра зимних видов спорта началась более пяти лет назад, за это время на эти цели выделено свыше 900 миллионов рублей.

Из информации, опубликованной на сайте госзакупок, следует, что победитель лота должен будет заменить фасады зданий, витражи и электрооборудование. В эту же сумму входит проведение работ зимой, а еще проектные работы и непредвиденные затраты.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени планируют капитальный ремонт улицы Ленина. На работы из городского бюджета департамент дорожной инфраструктуры и транспорта готов выделить 745,8 миллиона рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Так, согласно документации, основная часть работ придется на 2023 год – в этот период ремонт будет стоить около 653 миллионов, в текущем году потратят только 93 миллиона. На все работы у подрядчика будет время до 15 ноября 2023 года.