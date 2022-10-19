Тюменские депутаты приняли участие в форуме «Отцы России». Фото - duma72.ru.

Тюменские депутаты приняли участие в форуме «Отцы России». Мероприятие, которое состоялось благодаря официально учрежденному в стране в октябре 2021 года празднику День отца, прошло в музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

В нем приняли участие более 200 человек – все это лидеры отцовского движения. Они заслушали приветственную телеграмму от депутата Государственной думы РФ Ивана Квитки. А еще в формате видеообращения выступили губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Кочёнов.

– Сегодня, наверное, как никогда важна роль отца в становлении будущих защитников и патриотов Родины. Старшее поколение призвано показать пример мужества и жизнестойкости. Отцовство – это ежедневный труд, требующий полной самоотдачи и терпения, это почетная и ответственная миссия – по вековой традиции, дети в семьях носят отцовскую фамилию и отчество, – отметил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

По словам парламентария, в регионе власти хорошо поддерживают семьи с детьми. Напомним, что такие семьи могут воспользоваться региональным семейным капиталом (его выдают при рождении или усыновлении первого и третьего ребенка). Также для отдельных категорий граждан предназначена выплата на улучшение жилищных условий, а еще компенсация части родительской платы за содержание детей в детских садах и полная или частичная оплата школьного питания.

– В Тюменской области с большим уважением относятся к многодетным родителям. Ежегодно их удостаивают региональными и федеральными наградами. Медалью «Отцовская доблесть» награждено уже 106 человек. Восемь многодетных семей стали обладателями ордена «Родительская слава». Ещё 13 удостоены медали ордена «Родительская слава». За пять лет реализации регионального партийного проекта «Единой России» «Дом для молодой многодетной сельской семьи» построено 20 домов семьям с пятью и более детьми. Все они строятся только на личные средства членов партии и тех, кто присоединился к участию в проекте, – рассказал спикер облдумы.

Депутат Тюменской областной думы, региональный координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья», организатор форума Алексей Салмин пояснил, что на этой площадке важно скорректировать цели и задачи, потому что ситуация поменялась, и в работе участников движения нужно расставить новые акценты.

Подводя итоги форума, его участники приняли резолюцию о намерении укрепить гражданскую солидарность, усилить взаимодействие Совета отцов с патриотическими и ветеранскими организациями, образовательными учреждениями для укрепления семьи и обеспечения стабильности общества.

Напомним, что в 2021 году в Тюменской области создали общественное движение «Совет надёжных отцов». Его главной целью является решение задач по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Опыт истекшего года работы показал актуальность и востребованность этой общественной организации.