Тюменцам начали впрыскивать вакцину от коронавируса через нос. Фото: Скриншот с видео

Тюменцам начали впрыскивать вакцину от коронавируса через нос. Таким способом вакцинировались уже 200 человек. Всего в область поступило 18 тысяч насадок-распылителей.

– Перед введением препарата очищаются носовые ходы. Потом с помощью дозирующего устройства на вертикальном шприце распыляется вакцина. После интраназального введения в течение двух часов нельзя курить, кушать и пить, – отметила заведующая отделением профилактики городской поликлиники № 12 Ольга Пескова.

Эрик Невзоров из Тюмени сообщил, что у него никакого дискомфорта такой способ не вызвал.

– Насадки позволят сделать вакцину для себя тем, кто ранее боялся ставить уколы внутримышечно, – предполагает тюменец.

Кстати, состав «Гам-КОВИД-Вак», который вводится в мышцу или интраназально, один и тот же.